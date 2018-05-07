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В Волгограде в ДТП с «Ладой» и Nissan скончались два человека
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В Волгограде в ДТП с «Ладой» и Nissan скончались два человека 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Водитель и пассажирка Nissan скончались в результате столкновения их машины с «Ладой» в Советском районе Волгограда 6 мая.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, ДТП произошло около 15:45. 44-летний водитель отечественного авто, двигаясь по дороге «Волгоград-Каменск-Шахтинск» со стороны поселка Горьковского в сторону Ворошиловского района, выехал на полосу встречного движения и врезался в иномарку. В результате ДТП 29-летний водитель Nissan скончался от полученных травм на месте аварии, его 25-летняя пассажирка была госпитализирована, спустя время девушка умерла в больнице. Водитель «Лады» получил травмы, в настоящее время он находится в медучреждении.
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