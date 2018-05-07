В Волгограде в ДТП с «Ладой» и Nissan скончались два человека

Водитель и пассажирка Nissan скончались в результате столкновения их машины с « Ладой » в Советском районе Волгограда 6 мая.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, ДТП произошло около 15:45. 44-летний водитель отечественного авто, двигаясь по дороге «Волгоград-Каменск-Шахтинск» со стороны поселка Горьковского в сторону Ворошиловского района, выехал на полосу встречного движения и врезался в иномарку. В результате ДТП 29-летний водитель Nissan скончался от полученных травм на месте аварии, его 25-летняя пассажирка была госпитализирована, спустя время девушка умерла в больнице. Водитель «Лады» получил травмы, в настоящее время он находится в медучреждении.