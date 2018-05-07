Две женщины пострадали на дорогах Карелии 

Аварии произошли в Костомукше и Лахденпохском районе.
В минувшее воскресенье, 6 мая, в 12:30 в Костомукше на улице Интернациональная пострадал пешеход, сообщает Госавтоинспекция республики. 55-летний водитель автомобиля «Рено Логан» при движении задним ходом по дворовой территории допустил наезд на пешехода — женщину 68 лет. В результате происшествия пешеход получила травмы и была госпитализирована в лечебное учреждение.
Еще одна авария произошла 6 мая в 13:40 в Лахденпохском районе на 220 км дороги А-121 «Сортавала». 44-летняя женщина-водитель машины «Шевроле» при осуществлении маневра разворота в районе остановки общественного транспорта совершила столкновение с автомобилем «Рено», двигавшимся попутно. Водитель «Шевроле», жительница Санкт-Петербурга, получила травмы, ей было назначено стационарное лечение.
По материалам: ptzgovorit.ru