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В правительство Красноярского края закупят несколько автомобилей
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В правительство Красноярского края закупят несколько автомобилей 

АиФ Красноярск 36 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Управление делами губернатора и правительства Красноярского края разместило на сайте госзакупок тендер на закупку пяти новых автомобиле.
Чиновникам требуется пять седанов стоимостью 1,67 млн рублей за каждый. Всего планируется в 2018 году на эти цели выделить из бюджета региона 8336167 рублей.
4-дверные седаны должны быть 2018 года выпуска, цвета черный металлик, с передник приводом. Объем двигателя не менее 2450 куб. см, мощность до 200 л.с. К примеру, под эти требования подходит автомобиль Toyota Camry.
Аукцион пройдет 7 мая, а поставку ожидают в течение 120 дней.
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