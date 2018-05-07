В правительство Красноярского края закупят несколько автомобилей

Управление делами губернатора и правительства Красноярского края разместило на сайте госзакупок тендер на закупку пяти новых автомобиле.

Чиновникам требуется пять седанов стоимостью 1,67 млн рублей за каждый. Всего планируется в 2018 году на эти цели выделить из бюджета региона 8336167 рублей.

4-дверные седаны должны быть 2018 года выпуска, цвета черный металлик, с передник приводом. Объем двигателя не менее 2450 куб. см, мощность до 200 л.с. К примеру, под эти требования подходит автомобиль Toyota Camry.

Аукцион пройдет 7 мая, а поставку ожидают в течение 120 дней.