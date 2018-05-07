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В Рязани столкнулись пьяный мотоциклист и 83-летний велосипедист
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В Рязани столкнулись пьяный мотоциклист и 83-летний велосипедист 

АиФ Рязань 47 минут назад
Фото: АиФ Рязань
Днем 5 мая недалеко от дома № 20 по улице Забайкальской 83-летний рязанец на велосипеде, двигаясь по обочине со стороны улицы Авиационной в сторону улицы Новая, при повороте во двор не уступил дорогу и врезался в мотоцикл Motoland.
В результате ДТП велосипедист доставлен в медицинское учреждение, а 42-летний мотоциклист обращался за медицинской помощью.
При общении с водителем мотоцикла инспекторы ГИБДД обнаружили, что у гражданина имеются характерные признаки алкогольного опьянения. По результатам освидетельствования было установлено, что в организме мужчины 0,61 промиль алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Кроме этого, полицейские установили, что мотоциклист управлял транспортным средством, не имея водительского удостоверения.
На водителя составлены административные материалы, по рассмотрению которых гражданин будет привлечен к ответственности.
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