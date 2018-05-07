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Тройное ДТП в ст. Новомышастовской: пенсионерка погибла, ребенок в больнице
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Тройное ДТП в ст. Новомышастовской: пенсионерка погибла, ребенок в больнице 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 7 мая — Новая Кубань. Сообщение о происшествии в дежурную часть полиции поступило около 10:45.
В районе 122 км автодороги за рулем Toyota Vitz ехала 38-летняя женщина. Она не справилась с управлением. Машину занесло на обочину, затем иномарка вылетела на встречку.
Здесь произошло столкновение сразу с двумя автомобилями, двигавшимися в противоположном направлении: Toyota Corolla и Hyundai Solaris.
Первой управляла 63-летняя женщина. Она погибла. С ней в салоне ехали 33-летняя пассажирка её 2-летний ребенок. Они были госпитализированы с места происшествия. Также в отделе по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю уточнили, что медицинская помощь потребовалась предполагаемой виновнице ДТП.
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