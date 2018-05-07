Тройное ДТП в ст. Новомышастовской: пенсионерка погибла, ребенок в больнице

Краснодар. 7 мая — Новая Кубань. Сообщение о происшествии в дежурную часть полиции поступило около 10:45.

В районе 122 км автодороги за рулем Toyota Vitz ехала 38-летняя женщина. Она не справилась с управлением. Машину занесло на обочину, затем иномарка вылетела на встречку.