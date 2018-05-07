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Саратовские такси стали чаще попадать в ДТП
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Саратовские такси стали чаще попадать в ДТП 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Только за утро 7 мая в областном центре в дорожно-транспортные происшествия попали 2 автомобиля с шашечками. Куда торопился таксист на ул. Радищева?
Одно столкновение с легковым автомобилем такси фирмы «Метро» произошло на пересечении ул. Радищева с Соборной площадью недалеко от управления МЧС. Кстати, здесь перекресток регулируется светофором.
Второе ДТП с такси той же фирмы случилось на улице Кутякова (главное фото). Очевидец происшествия Мария Саплина утверждает, что таксист гнал по дороге, поэтому врезался в другой автомобиль. По предварительной информации, обошлось без серьезных последствий, в особенности — для людей.
Напомним, на Кутякова автомобиль такси перевернулся в результате столкновения с двумя машинами на крышу. В перевернувшейся машине находился только один таксист.
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