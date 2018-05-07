Ещё
Три человека погибли в результате падения трубы на автомобиль на одной из подземных парковок в китайской провинции Цзянсу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Три человека погибли в результате падения трубы на автомобиль на одной из подземных парковок в китайской провинции Цзянсу 

ИА Синьхуа 1 час назад
Нанкин, 7 мая /Синьхуа/ — На одной из подземных парковок в городе Чаншу провинции Цзянсу /Восточный Китай/ на машину упала труба, в результате инцидента погибли три человека.
Как сообщила местная полиция, инцидент произошел в воскресенье в полдень на подземной стоянке ТЦ «Ваньда». В машине, на которую упала труба, находились три человека — двое взрослых и ребенок. Находившиеся на передних сидениях взрослые из-за тяжести полученных травм скончались, несмотря на усилия спасателей, сидевший сзади ребенок не пострадал.
Еще одной жертвой трагедии стал стоявший рядом с машиной человек. Он был доставлен в больницу, но спасти его не удалось.
ТЦ «Ваньда» в Чаншу открылся в июле 2017 года, сейчас он временно закрыт. Ответственные лица взяты под контроль. Начато расследование. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Девять человек погибли при ДТП на юге Бразилии Китайский полицейский ценой собственной жизни спас несколько людей от гибели под колесами автомобиля На северо-западе Лондона произошла стрельба, погиб один человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД116
«Крузак», который забыли на 6 лет1
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
Не только халатность: эксперта хотят привлечь за клевету
Российские дороги станут уже1
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение