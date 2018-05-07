Три человека погибли в результате падения трубы на автомобиль на одной из подземных парковок в китайской провинции Цзянсу

Нанкин, 7 мая / Синьхуа / — На одной из подземных парковок в городе Чаншу провинции Цзянсу /Восточный Китай/ на машину упала труба, в результате инцидента погибли три человека.

Как сообщила местная полиция, инцидент произошел в воскресенье в полдень на подземной стоянке ТЦ «Ваньда». В машине, на которую упала труба, находились три человека — двое взрослых и ребенок. Находившиеся на передних сидениях взрослые из-за тяжести полученных травм скончались, несмотря на усилия спасателей, сидевший сзади ребенок не пострадал.

Еще одной жертвой трагедии стал стоявший рядом с машиной человек. Он был доставлен в больницу, но спасти его не удалось.

ТЦ «Ваньда» в Чаншу открылся в июле 2017 года, сейчас он временно закрыт. Ответственные лица взяты под контроль. Начато расследование. -0-