Четверо нетрезвых лихачей разбились на «Волге» в Тихорецке

Краснодар. 7 мая — Новая Кубань. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 6 мая.

Все происходившее активно обсуждают в социальных сетях. Туда выложили кадры с места событий.

Со слов свидетелей, четверо мужчин находились в нетрезвом виде. Они разъезжали по городу на ГАЗ-31105, нарушая при этом ПДД, в том числе, превышая скоростной режим движения.

В итоге на улице Ленинградской произошла авария. Автомобиль на скорости попал колесом в люк. Далее водитель уже не мог контролировать ситуацию, «Волгу» выбросило на обочину, где она протаранила дерево и перевернулась на крышу.

Извлекать пострадавших из салона легковушки пришлось специалистам «Кубань-СПАС». Один из них не выжил, трое находятся в больнице с различными травмами.