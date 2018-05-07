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Четверо нетрезвых лихачей разбились на «Волге» в Тихорецке
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Четверо нетрезвых лихачей разбились на «Волге» в Тихорецке 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 7 мая — Новая Кубань. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 6 мая.
Все происходившее активно обсуждают в социальных сетях. Туда выложили кадры с места событий.
Со слов свидетелей, четверо мужчин находились в нетрезвом виде. Они разъезжали по городу на ГАЗ-31105, нарушая при этом ПДД, в том числе, превышая скоростной режим движения.
В итоге на улице Ленинградской произошла авария. Автомобиль на скорости попал колесом в люк. Далее водитель уже не мог контролировать ситуацию, «Волгу» выбросило на обочину, где она протаранила дерево и перевернулась на крышу.
Извлекать пострадавших из салона легковушки пришлось специалистам «Кубань-СПАС». Один из них не выжил, трое находятся в больнице с различными травмами.
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