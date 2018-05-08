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При столкновении «Лады» и пассажирского автобуса в Воронеже пострадала женщина
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При столкновении «Лады» и пассажирского автобуса в Воронеже пострадала женщина 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Авария случилась на Ленинском проспекте. Автомобиль «Лада Гранта» и пассажирский автобус «МАЗ» столкнулись на Ленинском проспекте в Воронеже около 17:30 понедельника, 7 мая. Аварию спровоцировал 23-летней водитель легковушки, сообщила пресс-служба управления МВД по региону. В результате ДТП пострадала пассажир автобуса — 35-летняя женщина. По данным полиции, водитель «Лады» при перестроении не уступил дорогу пассажирскому автобусу, движущемуся в попутном направлении, и столкнулся с ним. В результате аварии 35-летняя пассажир получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в больницу. Полицейские проводят проверку по факту ДТП. Автомобилисту грозит штраф за нарушение правил дорожного движения. Всего за сутки 7 мая в Воронежской области зарегистрировали 105 ДТП, из них в Воронеже — 83, на федеральных трассах — 7, в районах области — 15. В пяти авариях пострадали семь человек. Дарья Крымова
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