При столкновении «Лады» и пассажирского автобуса в Воронеже пострадала женщина 

Авария случилась на Ленинском проспекте. Автомобиль «Лада Гранта» и пассажирский автобус «МАЗ» столкнулись на Ленинском проспекте в Воронеже около 17:30 понедельника, 7 мая. Аварию спровоцировал 23-летней водитель легковушки, сообщила пресс-служба управления МВД по региону. В результате ДТП пострадала пассажир автобуса — 35-летняя женщина. По данным полиции, водитель «Лады» при перестроении не уступил дорогу пассажирскому автобусу, движущемуся в попутном направлении, и столкнулся с ним. В результате аварии 35-летняя пассажир получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в больницу. Полицейские проводят проверку по факту ДТП. Автомобилисту грозит штраф за нарушение правил дорожного движения. Всего за сутки 7 мая в Воронежской области зарегистрировали 105 ДТП, из них в Воронеже — 83, на федеральных трассах — 7, в районах области — 15. В пяти авариях пострадали семь человек. Дарья Крымова