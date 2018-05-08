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Жительница Воронежа: «Пассажирка маршрутки избила моего 3-летнего сына»
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Жительница Воронежа: «Пассажирка маршрутки избила моего 3-летнего сына» 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Горожанка написала заявление в полицию. Пассажирка маршрутного «ПАЗа» №91 несколько раз ударила кулаком по голове трёхлетнего мальчика, сообщила в соцсети мать пострадавшего ребёнка Елена Коробкина. Инцидент произошёл на остановке «Заводская» в Железнодорожном районе около 8:30 вторника, 8 мая. — Мы были после дневного стационара, я с ребёнком на руках зашла в маршрутку №91, и сразу же на входе сын случайно толкнул одну из пассажирок. Женщина избила его в ответ — говорит, я сдачи дала, он первый меня ударил. Взрослая женщина решила помериться силой с трёхлетним ребёнком! — возмутилась Елена. При этом пассажирка сама ехала с ребёнком 5-6 лет, добавила горожанка. Женщина написала заявление в полицию через интернет, поскольку «такие случаи не должны иметь место», и предположила, что от агрессии могут страдать и дети пассажирки. В пресс-службе регионального управления МВД корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщили, что заявление горожанки будет рассмотрено в ближайшее время. Екатерина Трещикова
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