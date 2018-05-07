Костромские мотоциклисты напомнили автовладельцам о вежливости в форме флешмоба

В минувшие выходные костромские байкеры и работники ГИБДД объединили свои силы, чтобы напомнить автовладельцам о других участниках дорожного движения — мотоциклистах. В акции «Внимание Мотоциклист!» приняло участие 20 байкеров, инспекторы и девушки из волонтерского движения «Будь онлайн». Флешмоб был сосредоточен в трех точках: возле гостиницы «Кострома», рядом с Парком Победы и в центре, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Служители порядка выборочно останавливали машины, а байкеры рассказывали автовладельцам о взаимовежливом поведении на дорогах. Некоторые отнеслись к акции с недоверием, другие, наоборот, охотно контактировали с представителями ГИБДД и мотоциклистами. Каждому участнику дорожного движения досталась памятная листовка и георгиевская ленточка как подарок в честь 9 мая.

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Этой акцией мы хотим показать и городу Костроме, и ГИБДД, и всем жителям, что мотоциклисты такие же люди — они так же ходят по дорогам, и ездят на мотоцикле. Нужно напоминать всем участникам дорожного движения о взаимовежливости, чтобы на дороге люди вели себя по-человечески, — прокомментировал Иван ШИШИГИН, модератор группы «МотоКострома».

Дополнительное «усиление» мотоциклистам обеспечили волонтеры — они держали листовки с надписями «Легкое ДТП для тебя — тяжелые последствия для мотоциклиста», «Мотоциклист — тоже водитель. Уменьши пробку — пропусти мотоциклиста!».

Пока участники акции занимались серьезными делами, около «железных коней» мгновенно появились дети с родителями. Малыши с удовольствием мерили шлемы и позировали для фото на мотоциклах.

Мнением об акции с корреспондентом портала K1NEWS.RU поделилась костромичка Тамара Маметьева.

Мне кажется, водители за зимний период привыкли, что автомобили — основные участники движения. Велосипедисты, мотоциклисты появляются на дорогах сезонно, им нужно напомнить о себе. Таким образом, это достаточно конструктивная инициатива. Здесь есть еще несколько моментов — мне хотелось бы, чтобы мотоциклисты также уважительно вели себя на дорогах. Хорошо и то, что дети обращают внимание на мотоциклы, узнают об этом виде транспорта что-то новое, — рассказала костромичка.