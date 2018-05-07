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Гонки на автобусе
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Гонки на автобусе 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото и видео из группы «Подслушано автомобилистов | Владимир» соцсети «Вконтакте»
Свидетелем безумных гонок общественного транспорта стал вчера владимирец Николай Репин, который выложил видео со своего регистратора в социальные сети.
На видео видно, как автобус, следующий по маршруту №11-с, решает обогнать троллейбус, двигающийся по левой полосе улицы Чайковского. Недолго думая, водитель автобуса пересекает двойную сплошную линию, выжимает до пола газ и обгоняет троллейбус, двигаясь по встречному направлению. По данным видеорегистратора, опасный маневр был совершен 6 мая в 12 часов 38 минут.
Поведение водителя вызвало бурную дискуссию в социальной сети. По мнению многих горожан, владимирские водители общественного транспорта — самые лихие во всей Центральной России.
«Работаю водителем и по сфере деятельности мотаюсь по городам. И во Владимире самые безбашенные водители на общественном транспорте, которые колотят друг друга на остановках", — считает Максим Карасёв.
«Мне кажется, у нас все так почти ездят, не только общественный транспорт — это же Владимир», — комментирует Евгений Моргачёв.
Большинство горожан уверенно — лихач на социальном автобусе должен быть строго наказан ГИБДД, вплоть до лишения прав, ведь именно такое наказание предусматривается за манёвр, который совершил данный водитель. Нашлись и те, кто считает, что такому шофёру — место за решеткой.
«Две сплошные пересек! Нужно отдать его права в ГАИ, на сохранение», — считает Алексей Бодягин.
«Это грубейшее нарушение ПДД, которое предусматривает лишение прав. И я считаю, что адекватно таких сажать, т.к. они людей везут. В этом автобусе может оказаться кто угодно — от ребенка до мамы. И не дай бог чему-нибудь случиться в этот момент», — высказал своё мнение Дмитрий Алексеев.
Удивительно, но во Владимире нашлись и защитники водителя-лихача, которые не видят в подобное манере езды ничего зазорного.
«Дорога пустая, аварийной ситуации нет. Из мухи слона раздули», — прокомментировал Артём Артёмов.
Так или иначе, но ГИБДД теперь обязано отреагировать на зафиксированный факт нарушения ПДД. Тем более, что номера автобуса были записаны автором видеоролика и выложены на всеобщее обозрение.
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