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Полный женщин тракторный прицеп перевернулся в Азербайджане. Погибли шестеро
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Полный женщин тракторный прицеп перевернулся в Азербайджане. Погибли шестеро 

360tv.ru 1 час назад
На территории Сабирабадского района в центральном Азербайджане перевернулся трактор с прицепом. В нем на хлопковое поле ехали женщины, сообщило местное новостное агентство APA. В результате инцидента есть погибшие.
По уточненным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли шестеро. Травмы различной степени тяжести получили еще несколько человек.
Тракторный прицеп перевернулся и упал в водоканал. В результате этого в воде утонули пять человек. Согласно предварительной информации, трое погибших являются членами одной семьи. Управляющий трактором житель села Шахрияр Аждар Иманов ехал на работу в поле со своими родными
— ИА АРА.
Уже известны имена погибших. Ими оказались Багирова Эльнара Ибрагимаждар гызы, ее дочери Багирова Фатима Теймур гызы, Багирова Захра Теймур гызы, а также их родные Иманова Малахат Мехбалы гызы, Гасымова Хаяла Абдулгасан гызы, Гасымова Гюнай Тофиг гызы.
В Псковской области трактор протаранил микроавтобус, полный граждан Белоруссии. Пострадали шесть человек.
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