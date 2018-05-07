Полный женщин тракторный прицеп перевернулся в Азербайджане. Погибли шестеро

На территории Сабирабадского района в центральном Азербайджане перевернулся трактор с прицепом. В нем на хлопковое поле ехали женщины, сообщило местное новостное агентство APA. В результате инцидента есть погибшие.

По уточненным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли шестеро. Травмы различной степени тяжести получили еще несколько человек.

Тракторный прицеп перевернулся и упал в водоканал. В результате этого в воде утонули пять человек. Согласно предварительной информации, трое погибших являются членами одной семьи. Управляющий трактором житель села Шахрияр Аждар Иманов ехал на работу в поле со своими родными

— ИА АРА.

Уже известны имена погибших. Ими оказались Багирова Эльнара Ибрагимаждар гызы, ее дочери Багирова Фатима Теймур гызы, Багирова Захра Теймур гызы, а также их родные Иманова Малахат Мехбалы гызы, Гасымова Хаяла Абдулгасан гызы, Гасымова Гюнай Тофиг гызы.

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