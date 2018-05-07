Пенсионерка погибла в ДТП с участием трех машин под Краснодаром

Смертельное ДТП случилось 5 мая в районе станицы Новомышастовской. В результате аварии скончалась 63‐летняя женщина‐водитель. Об этом сообщил сайт газеты «Кубанские новости».

По предварительным данным, на 122 километре трассы Темрюк — Краснодар — Кропоткин,

38-летняя

женщина за рулем Toyota Vitz не справилась с управлением. Машина вылетела на обочину, а потом ее занесло на встречку.

Пожилая

водитель

первого авто скончалась на месте. Пассажирка и ее двухлетняя дочь, находившиеся во второй машине, доставлены в больницу. Вместе с ними госпитализировали и виновницу аварии.

Две фуры столкнулись на 146 километре ФАД «Кавказ» в Новокубанском районе. Водитель одного из грузовиков пострадал.