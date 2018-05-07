Не только халатность: эксперта хотят привлечь за клевету

Привлечь к уголовной ответственности за клевету судмедэксперта Михаила Клейменова требует отец погибшего в ДТП «трезвого мальчика». Как стало известно «Газете.Ru» , специалиста обвиняют в том, что он многократно называл погибшего ребенка пьяным, а его отца — алкоголиком. Кроме того, утверждается, что Клейменов разглашал конфиденциальные данные о ребенке, которые получил при проведении экспертизы.

В отношении уже находящегося под следствием по подозрению в халатности в рамках дела о «трезвом мальчике» Михаила Клейменова поступила новая жалоба в Следственный комитет России . Как стало известно «Газете.Ru» отец погибшего ребенка Роман Шимко направил в ведомство заявление (имеется в распоряжении «Газеты.Ru») с требованием привлечь Клейменова за раскрытие конфиденциальных данных о ребенке, за разглашение врачебной тайны, и данных предварительного расследования, а также за клевету на военнослужащего. В итоге в заявлении он просит проверить судмедэксперта сразу по нескольким статьям, в том числе по ст. 310 УК «Разглашение данных предварительного расследования» и ч. 3 ст. 128.1 УК «Клевета, совершенная с использованием своего служебного положения», при этом в заявлении утверждается, что Клейменов совершил эти нарушения, находясь в составе некой преступной группы.

Поводом для обращения в СК стали многочисленные заявления судмедэксперта в СМИ о состоянии погибшего в ДТП шестилетнего Алексея Шимко

Так, Клейменов многократно заявлял на различных ток-шоу, что уверен в том, что в момент аварии ребенок был нетрезв, причем одно из таких утверждений, которое эксперт делал в прямом эфире, совпало с публикацией Следственного комитета о выявленных нарушениях в проведении судмедэкспертизы и сопутствующих ей ошибках.

Позже «Газета.Ru» опубликовала материалы комплексной судебной экспертизы, которая проходила с 15 часов 19 июля 2017 года по 17 часов 16 октября 2017 года: несмотря на то, что она доказала трезвость погибшего в ДТП Алексея Шимко, алкоголь в крови ребенка все-таки был обнаружен, что было объяснено брожением крови.

«Упиваясь собственной безнаказанностью, судебно-медицинский эксперт Клейменов многократно категорично заявлял, что шестилетний Шимко находился в момент смерти в состоянии сильного алкогольного опьянения; систематически разглашал конфиденциальные данные о погибшем ребенке, о его родителях и дедушке, — говорится в направленном в СК заявлении. — Эти сведения были получены Клейменовым во время исполнения служебных обязанностей по проведению судебно-медицинской экспертизы. Таким образом Клейменов совершил преступление, предусмотренное ст. 310 УК РФ, поскольку это были данные предварительного расследования по делу о ДТП».

В целом, как уточнил представитель семьи Шимко в беседе с «Газетой.Ru», всего по данным искам набегает штраф на сумму около пяти млн рублей.

Вопросы у Шимко возникли и к адвокату Назару Назарову , который выступал в поддержку Клейменова и оперировал сведениями, которые содержались лишь в материалах дела о смертельном ДТП и медицинских документах, составленными Клейменовым. Права доступа к делу и медицинским сведениям Назаров не имел, из чего Шимко сделал вывод, что все материалы и данные об экспертизах ему в нарушение законодательства предоставил Клейменов.

«Вступив в преступную кооперацию с Назаром Назаровым, Клейменов отправился на «Первый канал», — пишет в заявлении Шимко. — В ходе трех передач в рамках проекта «Пусть говорят»

судебно-медицинский эксперт в подробностях разглашал все известные ему из следственных материалов дела о ДТП обстоятельства, а также данные второй комплексной судебно-медицинской экспертизы, в проведении которой Клейменов не принимал участие.

В ходе программы он распространял не соответствующие действительности сведения, грубо искажал факты, беспочвенно обвиняя в случившейся трагедии родителей малолетнего погибшего. В частности, он обвинял потерпевшего отца ребенка Романа Шимко в алкоголизме и несоблюдении родительских обязанностей. Преступное деяние Клейменова имело ряд отягчающих обстоятельств, поскольку носило групповой характер (в паре с Назаром Назаровым). Они распространяли сведения, порочащие честь и достоинство потерпевшего Романа Шимко, знали, что оскорбляют военнослужащего. Часть сведений, разглашаемых Клейменовым, относились к врачебной тайне».

В обращении Шимко попросил провести по его заявлению прокурорскую проверку и возбудить уголовное дело. В качестве подтверждения фактов клеветы к иску приложены записи многочисленных интервью Клейменова.

В случае отказа в возбуждении уголовного дела Шимко намерен подать гражданский иск.

Напомним, что в ходе расследования громкого дела о ДТП с «трезвым мальчиком» из Балашихи, как отец ребенка, Роман Шимко, так и сбившая мальчика Ольга Алисова грозили друг другу различными исками. Так, адвокат Алисовой Наталья Куракина не раз заявляла о том, что готовит к Шимко иск о защите чести и достоинства на основе его заявлений в адрес ее подзащитной.

В частности, отец ребенка выражал уверенность, что Алисова может быть каким-то образом связана с распространением наркотиков, а в момент ДТП якобы находилась под их воздействием.

«Мы готовим иск о защите чести и достоинства к потерпевшему Роману Шимко на 10 млн рублей, — говорила адвокат в ноябре 2017 года. — Все, что он рассказывает в СМИ об Алисовой, что она, якобы употребляет наркотики, распространяет их — клевета и ложь. Кроме того, нет никакой связи между Алисовой и обнаружением алкоголя в крови мальчика. За полгода можно было бы найти и предоставить доказательства этих утверждений, если бы они имелись. А СМИ дают ему эфирное время — все они выступят соответчиками. Шимко виноват в том, что раздул эту историю до небес, а таких случаев — 30 тыс. в год по статистике».

В декабре Куракина сообщила о том, что иск подан, но дальше этого, видимо, дело так и не продвинулось.

Напомним, что 15 ноября сбившая ребенка Ольга Алисова получила три года колонии поселения и была также приговорена к выплате более 2,5 млн рублей в пользу потерпевшей стороны. В настоящее время по делу «трезвого мальчика» остался один незакрытый вопрос — продолжается расследование в отношении судмедэксперта Михаила Клейменова, нашедшего в крови ребенка 2,7 промилле алкоголя.