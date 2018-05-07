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В Тамбове столкнулись Renault и «семёрка»: пострадали два человека
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В Тамбове столкнулись Renault и «семёрка»: пострадали два человека 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Тамбове 77-летний пенсионер на «семёрке» устроил ДТП, в котором пострадали два человека, сообщила пресс-служба регионального МВД.
Авария случилась в 9.00 6 мая в районе дома №73 на улице Гиляровского. 77-летний водитель «семёрки» врезался в Renault, за рулем которого находился 37-летний мужчина.
В результате ДТП пострадал водитель иномарки и 71-летняя пассажирка отечественной «легковушки». Их с травмами госпитализировали во вторую городскую клиническую больницу.
Всего за минувшие выходные дни, с 5 по 6 мая, на дорогах Тамбовской случилось 13 ДТП, в которых пострадали семь человек.
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