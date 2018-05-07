Видео: Блогер утопил Жигули и попробовал завести через полгода

Как известно, ВАЗ начинает гнить едва сходит с конвейера. Если же оставить его в гараже на полгода, то завести машину после этого сходу едва ли получится. А если оставить разбитый ВАЗ на полгода под водой?

Ребята из проекта Гараж 54 достали такого утопленника из воды и попробовали реанимировать на месте. Выглядит машина предельно безнадежно: очевидно, она побывала в сильном ДТП и смята, как лист бумаги.

Невероятно, но им это удалось. Да, потребовались свечи, аккумулятор, ряд деталей вроде дроссельной заслонки и прочих мелочей, а также расходники. Но она завелась!