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Видео: Блогер утопил Жигули и попробовал завести через полгода
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Видео: Блогер утопил Жигули и попробовал завести через полгода 

Quto.ru 16 минут назад
Фото: Quto.ru
Как известно, ВАЗ начинает гнить едва сходит с конвейера. Если же оставить его в гараже на полгода, то завести машину после этого сходу едва ли получится. А если оставить разбитый ВАЗ на полгода под водой?
Ребята из проекта Гараж 54 достали такого утопленника из воды и попробовали реанимировать на месте. Выглядит машина предельно безнадежно: очевидно, она побывала в сильном ДТП и смята, как лист бумаги.
Невероятно, но им это удалось. Да, потребовались свечи, аккумулятор, ряд деталей вроде дроссельной заслонки и прочих мелочей, а также расходники. Но она завелась!
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