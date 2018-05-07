Kia Motors увеличила продажи новых легковых автомобилей в России в апреле на 22%

Официальные дилеры Kia Motors в России увеличили продажи новых легковых автомобилей в апреле 2018 года по сравнению с апрелем 2017 года на 22,4% — до 19,6 тыс. штук, сообщила компания.

Продажи в январе—апреле 2018 года выросли на 35% — до 71,8 тыс. штук.

Наиболее значительный прирост продаж в апреле отмечен у моделей Quoris (+300%) и Soul (+131,1%) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. При этом для четырех моделей апрель стал рекордным по объему продаж: для седана бизнес-класса Optima (1,672 тыс. автомобиля) и компактного седана Cerato (993 автомобиля) — за период с января 2016 года, а для кроссовера Sportage (3,096 тыс. автомобилей) и городского хэтчбека Picanto (363 автомобиля) — с января 2015 года.

Самой продаваемой моделью Kia в апреле вновь стал Rio — клиентам было передано 8,523 тыс. Rio, в том числе — 2,643 тыс. Rio X-Line.

Доля продаж с использованием кредитных предложений составила в апреле почти половину (49%) от розничных продаж, а с начала года финансовыми предложениями Kia и банков-партнеров воспользовалось более 22 тыс. клиентов.

В корпоративном секторе в апреле также был отмечен рост продаж: клиенты-юридические лица приобрели 2,703 тыс. автомобилей Kia, на 30% больше, чем годом ранее.

Kia Motors продает автомобили в 95 городах России через 186 дилерских центров.