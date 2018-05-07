В Разгуляевке женщина-водитель сбила стоявшую на обочине пожилую женщину

В селе Разгуляевка Городищенского района сегодня, 7 мая, водитель Hyundai Accent сбил пожилую женщину, стоявшую на обочине. По словам очевидцев, за рулем автомобиля находилась женщина.

— Девушка за рулем ехала очень быстро, просто летела, а бабушка стояла на обочине, — рассказали V1.ru очевидцы происшествия. — После столкновения пострадавшую отбросило на несколько метров в сторону.

Пожилая женщина скончалась на месте. По сообщению свидетелей, ее тело еще не вывезли с места происшествия.

— Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции, — добавляют жители Разгуляевки.