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В Разгуляевке женщина-водитель сбила стоявшую на обочине пожилую женщину
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В Разгуляевке женщина-водитель сбила стоявшую на обочине пожилую женщину 

v1.ru 57 минут назад
Фото: v1.ru
В селе Разгуляевка Городищенского района сегодня, 7 мая, водитель Hyundai Accent сбил пожилую женщину, стоявшую на обочине. По словам очевидцев, за рулем автомобиля находилась женщина.
— Девушка за рулем ехала очень быстро, просто летела, а бабушка стояла на обочине, — рассказали V1.ru очевидцы происшествия. — После столкновения пострадавшую отбросило на несколько метров в сторону.
Пожилая женщина скончалась на месте. По сообщению свидетелей, ее тело еще не вывезли с места происшествия.
— Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции, — добавляют жители Разгуляевки.
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