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Новый поворот в деле «пьяного мальчика»
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Новый поворот в деле «пьяного мальчика» 

Авторамблер 57 минут назад
Фото: Авторамблер
Отец мальчика подал новую жалобу в Следственный комитет на эксперта Михаила Клейменова. Клейменов, напомним, уже находится под следствием по подозрению в халатности в рамках дела Алеши Шимко. Теперь его также могут привлечь к ответственности за раскрытие конфиденциальных данных о ребенке, за разглашение врачебной тайны и данных предварительного расследования, а также за клевету на военнослужащего.
В жалобе говорится, что Клейменов нарушил ст. 310 УК «Разглашение данных предварительного расследования» и ч. 3 ст. 128.1 УК «Клевета, совершенная с использованием своего служебного положения», находясь в составе некой преступной группировки. Об этом сообщает «Газета.ru», в распоряжении которой оказалось заявление Шимко-старшего в СК. Если специалиста признают виновным по указанным статьям, ему грозит штраф в размере около 5 млн рублей.
Напомним, из-за резонансного дела судмедэкспет неоднократно становился гостем ток-шоу на телевидении. Там он обвинял отца Алеши Шимко, служащего Росгвардии Романа Шимко, в алкоголизме и уверял, что его 6-летний сын в момент ДТП был сильно пьян.
Напомним, позже результаты первой экспертизы, которые проводил Клейменов, были признаны ошибочными, а в самой процедуре обнаружились многочисленные нарушения. Впрочем, небольшое количество алкоголя действительно присутствовало в образцах крови, взятых у мальчика, однако это объяснялось процессом брожения.
В своем заявлении Шимко-старший отмечает, что эксперт публично разглашал информацию, «полученную им во время исполнения служебных обязанностей по проведению судебно-медицинской экспертизы», что является нарушением ст. 310 УК РФ.
В случае отказа в возбуждении уголовного дела, Шимко намерен подать гражданский иск.
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