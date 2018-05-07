Новый поворот в деле «пьяного мальчика»

Отец мальчика подал новую жалобу в Следственный комитет на эксперта Михаила Клейменова . Клейменов, напомним, уже находится под следствием по подозрению в халатности в рамках дела Алеши Шимко. Теперь его также могут привлечь к ответственности за раскрытие конфиденциальных данных о ребенке, за разглашение врачебной тайны и данных предварительного расследования, а также за клевету на военнослужащего.

В жалобе говорится, что Клейменов нарушил ст. 310 УК «Разглашение данных предварительного расследования» и ч. 3 ст. 128.1 УК «Клевета, совершенная с использованием своего служебного положения», находясь в составе некой преступной группировки. Об этом сообщает «Газета.ru», в распоряжении которой оказалось заявление Шимко-старшего в СК. Если специалиста признают виновным по указанным статьям, ему грозит штраф в размере около 5 млн рублей.

Напомним, из-за резонансного дела судмедэкспет неоднократно становился гостем ток-шоу на телевидении. Там он обвинял отца Алеши Шимко, служащего Росгвардии Романа Шимко , в алкоголизме и уверял, что его 6-летний сын в момент ДТП был сильно пьян.

Напомним, позже результаты первой экспертизы, которые проводил Клейменов, были признаны ошибочными, а в самой процедуре обнаружились многочисленные нарушения. Впрочем, небольшое количество алкоголя действительно присутствовало в образцах крови, взятых у мальчика, однако это объяснялось процессом брожения.

В своем заявлении Шимко-старший отмечает, что эксперт публично разглашал информацию, «полученную им во время исполнения служебных обязанностей по проведению судебно-медицинской экспертизы», что является нарушением ст. 310 УК РФ.

В случае отказа в возбуждении уголовного дела, Шимко намерен подать гражданский иск.