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В Екатеринбурге стоимость такси увеличится в 3 раза во время ЧМ по футболу
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В Екатеринбурге стоимость такси увеличится в 3 раза во время ЧМ по футболу 

Парламентская газета 34 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Водители такси в Екатеринбурге уверены в трёхкратном росте цен на свои услуги во время проведения чемпионата мира по футболу.
«Цены повысятся минимум в два, а скорей всего, и в три раза. В город ведь приедут десятки тысяч иностранцев, всем гораздо удобнее перемещаться на такси, чем учить схему движения местного транспорта», — рассказал «URA.RU» водитель Николай, сотрудничающий с сервисом «Яндекс. Такси». Того же мнения придерживаются и остальные таксисты.
Они считают, что водители такси собираются хорошо заработать во время чемпионата, так как приедет много богатых иностранцев: французов, японцев и пр. У них зарплаты большие и им по карману на такси каждый день ездить.
«Им же не только со стадиона и на стадион надо приехать, но и покушать съездить, выпить вечером, жене, детям подарки купить. Спрос на перевозки будет огромный, соответственно, поднимутся цены раза в три», — отметил один из водителей в беседе с журналистом агентства.
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