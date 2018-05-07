В Екатеринбурге стоимость такси увеличится в 3 раза во время ЧМ по футболу

Водители такси в Екатеринбурге уверены в трёхкратном росте цен на свои услуги во время проведения чемпионата мира по футболу.

«Цены повысятся минимум в два, а скорей всего, и в три раза. В город ведь приедут десятки тысяч иностранцев, всем гораздо удобнее перемещаться на такси, чем учить схему движения местного транспорта», — рассказал «URA.RU» водитель Николай, сотрудничающий с сервисом «Яндекс. Такси». Того же мнения придерживаются и остальные таксисты.

Они считают, что водители такси собираются хорошо заработать во время чемпионата, так как приедет много богатых иностранцев: французов, японцев и пр. У них зарплаты большие и им по карману на такси каждый день ездить.

«Им же не только со стадиона и на стадион надо приехать, но и покушать съездить, выпить вечером, жене, детям подарки купить. Спрос на перевозки будет огромный, соответственно, поднимутся цены раза в три», — отметил один из водителей в беседе с журналистом агентства.