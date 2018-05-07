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Ко Дню Победы в Красноярске запустят бесплатный автобус
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Ко Дню Победы в Красноярске запустят бесплатный автобус 

АиФ Красноярск 31 минуту назад
Фото: АиФ Красноярск
Ко Дню Победы по улицам Красноярска будет курсировать необычный автобус, в котором пассажиров будут развлекать военными песнями и рассказами. Такую акцию решили провести сотрудники ГИБДД.
Бесплатный автобус Победы №9 будет ходить по пр. имени газеты «Красноярский рабочий» от Предмостной площади до Верхней Базаихи. В рейс «победный» маршрут отправится 8 мая в 11:00 с Предмостной площади.
«Полицейские зачитают письма фронтовиков и расскажут интересные факты о Великой Отечественной войне, а также поделятся подвигами своих дедов. О героях своих семей смогут рассказать и пассажиры», — рассказали в ГИБДД.
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