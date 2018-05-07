Ко Дню Победы в Красноярске запустят бесплатный автобус

Ко Дню Победы по улицам Красноярска будет курсировать необычный автобус, в котором пассажиров будут развлекать военными песнями и рассказами. Такую акцию решили провести сотрудники ГИБДД

Бесплатный автобус Победы №9 будет ходить по пр. имени газеты «Красноярский рабочий» от Предмостной площади до Верхней Базаихи. В рейс «победный» маршрут отправится 8 мая в 11:00 с Предмостной площади.

«Полицейские зачитают письма фронтовиков и расскажут интересные факты о Великой Отечественной войне, а также поделятся подвигами своих дедов. О героях своих семей смогут рассказать и пассажиры», — рассказали в ГИБДД.