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В Новомышастовской в массовой аварии погибла женщина и пострадал ребенок. Видео
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В Новомышастовской в массовой аварии погибла женщина и пострадал ребенок. Видео 

За рулем Кубань 32 минуты назад
Фото: За рулем Кубань
На трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин на 122 километре столкнулись две «Тойоты» и «Хендэ Солярис».
ДТП произошло 5 мая. По предварительным данным, Toyota Vitz, которой управляла 38-летняя женщина, ушла в занос, машину выбросило на обочину, а затем — на встречку. Здесь в нее врезались Toyota Corolla и Hyundai Solaris, двигавшиеся во встречном направлении. За рулем «Короллы» была 63-летняя женщина, которая погибла от полученных травм на месте аварии.
В салоне этого автомобиля также находились женщина 33 лет и двухлетняя девочка. По словам свидетелей все они приходились друг другу ближайшими родственниками. Их госпитализировали. У ребенка отек головного мозга, у ее матери — тяжелые травмы головы и позвоночника. У женщины еще двое детей, которые в момент аварии находились дома с мужем — сообщила нам подписчица, знакомая с семьей.
Медпомощь также понадобилась женщине-водителю «Витц».
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