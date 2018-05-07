В Новомышастовской в массовой аварии погибла женщина и пострадал ребенок. Видео

На трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин на 122 километре столкнулись две « Тойоты » и « Хендэ Солярис».

ДТП произошло 5 мая. По предварительным данным, Toyota Vitz , которой управляла 38-летняя женщина, ушла в занос, машину выбросило на обочину, а затем — на встречку. Здесь в нее врезались Toyota Corolla Hyundai Solaris , двигавшиеся во встречном направлении. За рулем «Короллы» была 63-летняя женщина, которая погибла от полученных травм на месте аварии.

В салоне этого автомобиля также находились женщина 33 лет и двухлетняя девочка. По словам свидетелей все они приходились друг другу ближайшими родственниками. Их госпитализировали. У ребенка отек головного мозга, у ее матери — тяжелые травмы головы и позвоночника. У женщины еще двое детей, которые в момент аварии находились дома с мужем — сообщила нам подписчица, знакомая с семьей.

Медпомощь также понадобилась женщине-водителю «Витц».