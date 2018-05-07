Свердловские автоинспекторы поймали больше 5000 пеших нарушителей

Свердловская госавтоинспекция подвела итоги рейда «Безопасная дорога». Как сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды регионального УГИБДД, с 4 по 6 мая атвоинспекторы пресекли 5 210 нарушений правил дорожного движения со стороны пешеходов, которые переходили проезжую часть в неположенном месте. К административной ответственности привлекли 1 539 водителей, не предоставивших преимущество людям на переходах.

По данным областной ГИБДД, с начала 2018 года на свердловских дорогах погибли 32 пешехода, четверо из них — на «зебре». Травмы различной степени тяжести получили 200 пешеходов. При этом 82 человека переходили проезжую часть по специальному переходу, а 118 — с нарушением ПДД.

В темное время суток в этот же период погибли 22 пешехода, 71 человек получил травмы.