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Свердловские автоинспекторы поймали больше 5000 пеших нарушителей
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Свердловские автоинспекторы поймали больше 5000 пеших нарушителей 

Уралинформбюро 30 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Свердловская госавтоинспекция подвела итоги рейда «Безопасная дорога». Как сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды регионального УГИБДД, с 4 по 6 мая атвоинспекторы пресекли 5 210 нарушений правил дорожного движения со стороны пешеходов, которые переходили проезжую часть в неположенном месте. К административной ответственности привлекли 1 539 водителей, не предоставивших преимущество людям на переходах.
По данным областной ГИБДД, с начала 2018 года на свердловских дорогах погибли 32 пешехода, четверо из них — на «зебре». Травмы различной степени тяжести получили 200 пешеходов. При этом 82 человека переходили проезжую часть по специальному переходу, а 118 — с нарушением ПДД.
В темное время суток в этот же период погибли 22 пешехода, 71 человек получил травмы.
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