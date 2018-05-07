На трассе под Пензой не разъехались «Chery», «ГАЗель» и «КамАЗ»: есть пострадавший

Рано утром 7 мая пензенским спасателям пришлось ликвидировать последствия массового дорожно-транспортного происшествия. Сигнал об аварии с участием трех транспортных средств поступил на пульт диспетчера в понедельник в 06:58 по московскому времени. На место происшествия были незамедлительно направлены специалисты. «На 249 километре федерально автодороги Р-208 «Тамбов — Пенза» в границах села Загоскино Пензенского района не смогли разъехаться « Chery », «ГАЗель» и «КамАЗ» . В результате дорожно-транспортного происшествия, к сожалению, имеется пострадавший. Для ликвидации последствий ДТП от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекались три человека и одна единица техники», — уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. О возрасте пострадавшего, а также степени тяжести полученных им травм в управлении не сообщают. В настоящее время проверку по факту тройного ДТП на трассе под Пензой проводят сотрудники областной Госавтоинспекции