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Путин показал свой новый лимузин
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Путин показал свой новый лимузин 

Авторамблер 17 минут назад
Фото: Авторамблер
Известно, что базируется на единой модульной архитектуре, разработанной российскими инженерами в рамках проекта «Кортеж». Он укомплектован 12-цилиндровым 850-сильным турбомотором.
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