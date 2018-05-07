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Путин показал свой новый лимузин
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Путин показал свой новый лимузин
Авторамблер
17 минут назад
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Авторамблер
Известно, что базируется на единой модульной архитектуре, разработанной российскими инженерами в рамках проекта «Кортеж». Он укомплектован 12-цилиндровым 850-сильным турбомотором.
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