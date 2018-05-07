Водитель «Ford Mondeo» сбил молодого костромича и уехал

В минувшую пятницу в Костроме произошла авария с участием пешехода. Водитель, сбивший его, скрылся с места ДТП, сообщает управление ГИБДД по Костромской области.

Авария произошла вечером на проспекте Мира. Неизвестный водитель на « Ford Mondeo » сбил 32-летнего мужчину. Пешеход получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение. Водитель с места аварии скрылся, но позже его нашли. Им оказался 47-летний мужчина. Причиной аварии, как пояснили в ГИБДД, стала неправильная оценка водителем габаритов своего транспортного средства.

Всего с 4 по 6 мая в регионе произошло 28 аварий, пешеходы нарушили правила 64 раза, водители превысили скорость 2 тысячи 12 раз.