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Водитель «Ford Mondeo» сбил молодого костромича и уехал
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Водитель «Ford Mondeo» сбил молодого костромича и уехал 

k1news.ru 22 минуты назад
Фото: k1news.ru
В минувшую пятницу в Костроме произошла авария с участием пешехода. Водитель, сбивший его, скрылся с места ДТП, сообщает управление ГИБДД по Костромской области.
Авария произошла вечером на проспекте Мира. Неизвестный водитель на «Ford Mondeo» сбил 32-летнего мужчину. Пешеход получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение. Водитель с места аварии скрылся, но позже его нашли. Им оказался 47-летний мужчина. Причиной аварии, как пояснили в ГИБДД, стала неправильная оценка водителем габаритов своего транспортного средства.
Всего с 4 по 6 мая в регионе произошло 28 аварий, пешеходы нарушили правила 64 раза, водители превысили скорость 2 тысячи 12 раз.
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