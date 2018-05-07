Путин прибыл в Большой Кремлевский дворец на автомобиле проекта «Кортеж»

Вновь избранный президент России Владимир Путин прибыл на инаугурацию в Большой Кремлевский дворец на автомобиле проекта «Кортеж», сообщает корреспондент RNS.

Путь в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца Путин начал из собственного кабинета.

Торжественная церемония вступления в должность президента России пройдет в Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца. На мероприятие приглашены порядка шести тыс. человек, в том числе члены правительства, депутаты Госдумы , представители Совета Федерации и других федеральных органов государственной власти.

Проект «Кортеж» по созданию автомобилей на единой модульной платформе (ЕМП) разрабатывается с 2012 года. В него входят лимузин для первых лиц государства, премиальный седан, внедорожник и минивэн. НАМИ в сентябре 2013 года стал единственным исполнителем заказа на выполнение пилотного проекта по разработке и постановке на производство автомобилей на базе ЕМП.

Глава Минпромторга Денис Мантуров прогнозировал, что цена на автомобили проекта «Кортеж» будет ниже машин премиального сегмента примерно на 15%. Таковыми министр назвал S-класс от Mercedes-Benz и 7-серию от BMW . Стоимость этих автомобилей составляет порядка 6 млн рублей. В 2018 году может быть собрано более 70 автомобилей проекта, в 2019 — 200 автомобилей.

В рамках проекта разработана линейка собственных двигателей: V8, V12 и L4, электронная система активной безопасности (АDAS) и ряд других новых технологий. Автомобили семейства ЕМП станут первыми серийными гибридными автомобилями в России.

На финансирование проекта ЕМП из федерального бюджета было выделено 3,7 млрд руб.