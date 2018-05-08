В Красноярском крае микроавтобус столкнулся с экскаватором

В результате ДТП на трассе «Енисей» четыре человека погибли и пять получили травмы.

Четыре человека погибли, пятеро пострадали при столкновении микроавтобуса с экскаватором в Красноярском крае, сообщает РИА Новости

Авария произошла утром на 652-м километре трассы Р-257 «Енисей» недалеко от поселка Арадан.

«По предварительным данным, водитель микроавтобуса следовал из Кызыла в сторону Абакана и, не справившись с управлением, столкнулся с экскаватором, который там вел ремонтно-строительные работы», — сообщили агентству в пресс-службе краевого управления МВД.

В результате водитель микроавтобуса и три пассажира погибли, еще пять доставлены в различные медучреждения. Всего в автобусе находилось девять человек. Сообщается, что на месте работает следственная группа.