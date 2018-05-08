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В Красноярском крае микроавтобус столкнулся с экскаватором
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В Красноярском крае микроавтобус столкнулся с экскаватором 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
В результате ДТП на трассе «Енисей» четыре человека погибли и пять получили травмы.
Четыре человека погибли, пятеро пострадали при столкновении микроавтобуса с экскаватором в Красноярском крае, сообщает РИА Новости.
Авария произошла утром на 652-м километре трассы Р-257 «Енисей» недалеко от поселка Арадан.
«По предварительным данным, водитель микроавтобуса следовал из Кызыла в сторону Абакана и, не справившись с управлением, столкнулся с экскаватором, который там вел ремонтно-строительные работы», — сообщили агентству в пресс-службе краевого управления МВД.
В результате водитель микроавтобуса и три пассажира погибли, еще пять доставлены в различные медучреждения. Всего в автобусе находилось девять человек. Сообщается, что на месте работает следственная группа.
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