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Пешеходный переход на Вагоноремонтной украсили «безопасные» граффити
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Пешеходный переход на Вагоноремонтной украсили «безопасные» граффити 

Управа района Дмитровский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Новые обозначения, напоминающие правила безопасного пересечения дороги, появились у пешеходного перехода по адресу Вагоноремонтная улица, дом 157. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы со ссылкой на руководителя Центра организации дорожного движения Вадима Юрьева.
«Мы с коллегами из ГИБДД на постоянной основе проводим работы, направленные на снижение количества дорожно-транспортных происшествий в городе. Я надеюсь, что надписи у пешеходных переходов привлекут внимание и заставят горожан задуматься о правильном и безопасном пересечении дороги», — приводится в сообщении цитата Юрьева.
Отметим, что предупреждающие надписи «Возьмите ребенка за руку», «Посмотрите по сторонам», «Снимите наушники» появились еще на 13 пешеходных переходах столицы. (мю)
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