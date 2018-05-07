Пешеходный переход на Вагоноремонтной украсили «безопасные» граффити

Новые обозначения, напоминающие правила безопасного пересечения дороги, появились у пешеходного перехода по адресу Вагоноремонтная улица, дом 157. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы со ссылкой на руководителя Центра организации дорожного движения Вадима Юрьева.

«Мы с коллегами из ГИБДД на постоянной основе проводим работы, направленные на снижение количества дорожно-транспортных происшествий в городе. Я надеюсь, что надписи у пешеходных переходов привлекут внимание и заставят горожан задуматься о правильном и безопасном пересечении дороги», — приводится в сообщении цитата Юрьева.

Отметим, что предупреждающие надписи «Возьмите ребенка за руку», «Посмотрите по сторонам», «Снимите наушники» появились еще на 13 пешеходных переходах столицы. (мю)