Mitsubishi Motors увеличила продажи в России в апреле в 2,4 раза

Компания «ММС Рус», официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, увеличила продажи новых легковых автомобилей на российском рынке в апреле 2018 года в 2,4 раза по сравнению с апрелем 2017 года — до 3,031 тыс. штук, сообщил автопроизводитель.

Всего с января по конец апреля 2018 года продажи автомобилей Mitsubishi выросли более, чем в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года: 13,263 тыс. автомобилей было продано за первые четыре месяца против 5,523 тыс. штук в период с января по апрель 2017 года.

Основные продажи в апреле 2018 года пришлись на модели Outlander (1,9 тыс. штук) и Pajero Sport (641 штук).