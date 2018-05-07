Ещё
Mitsubishi Motors увеличила продажи в России в апреле в 2,4 раза
Далее:
Читайте также:
Ещё

Mitsubishi Motors увеличила продажи в России в апреле в 2,4 раза 

Rambler News Service 14 минут назад
Компания «ММС Рус», официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, увеличила продажи новых легковых автомобилей на российском рынке в апреле 2018 года в 2,4 раза по сравнению с апрелем 2017 года — до 3,031 тыс. штук, сообщил автопроизводитель.
Всего с января по конец апреля 2018 года продажи автомобилей Mitsubishi выросли более, чем в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года: 13,263 тыс. автомобилей было продано за первые четыре месяца против 5,523 тыс. штук в период с января по апрель 2017 года.
Основные продажи в апреле 2018 года пришлись на модели Outlander (1,9 тыс. штук) и Pajero Sport (641 штук).
Rambler News Service: последние новости
Kia Rio третий месяц подряд лидирует в рейтинге самых продаваемых новых автомобилей в России Путин прибыл в Большой Кремлевский дворец на автомобиле проекта «Кортеж» Умер бывший директор группы «Машина времени»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД127
«Крузак», который забыли на 6 лет1
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
Не только халатность: эксперта хотят привлечь за клевету
Российские дороги станут уже
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение