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Продажи автомобилей Mitsubishi в России в апреле выросли в 2,4 раза — до 3 тыс. единиц
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Продажи автомобилей Mitsubishi в России в апреле выросли в 2,4 раза — до 3 тыс. единиц 

Агентство «Москва» 22 минуты назад
Более 3 тыс. автомобилей марки Mitsubishi было продано в России в апреле 2018 г., что в 2,4 раза больше показателя годичной давности. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
«Российские дилеры Mitsubishi в апреле реализовали 3 тыс. 31 автомобиль — в 2,4 раза больше, чем годом ранее. По итогам четырех месяцев 2018 г. в России продано 13 тыс. 263 автомобиля Mitsubishi, что в 2,4 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что лидером продаж на российском рынке остается кроссовер Outlander, чьи продажи в апреле 2018 г. выросли на 80,9% — до 1 тыс. 905 машин. Второй по популярности моделью Mitsubishi стал внедорожник Pajero Sport, на котором остановил свой выбор 641 покупатель.
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