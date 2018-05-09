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Больше половины машин в России впервые куплены на кредиты
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Больше половины машин в России впервые куплены на кредиты 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В этих пятидесяти процентах учтены как проданные в кредит новые, так и подержанные машины, прежде всего уточняет исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов. «Точно выделить долю уже б/у автомобилей практически невозможно. По разным оценкам она колеблется от 5 до 10 процентов, находясь ближе к пяти», — оценивает он. И добавляет, что рост продаж машин в кредит — безусловный плюс для рынка.
"Автомобиль — покупка дорогостоящая, и далеко не все могут позволить себе купить машину за наличные. Однако она уже перестала быть предметом роскоши и ее покупают в силу той или иной необходимости. Для этого и существует кредит. Кстати, если вспомнить 2008 год, то рынок тогда рухнул на 50 процентов потому, что банки временно перестали выдавать автокредиты", — напоминает эксперт. Следовательно, продолжает он, рост кредитования позволит обеспечить рост продаж новых автомобилей, и 10-процентную позитивную динамику рынка в 2018 году мы осилить можем. Но все равно остается много «если».
Так, например, вспоминает Удалов, в 2017 году была большая доля субсидированных кредитов, «в этом году какие-то программы поддержки остались, но не в таком объеме. И банки сейчас разрабатывают программы обратного выкупа, например, чтобы люди активнее меняли машины еще до окончания кредита, то есть стараются идти навстречу покупателям, стимулируют спрос».
При этом закредитованности населения в области автокредитов бояться не стоит, уверен Удалов. «Если есть стабильный и понятный доход, понятный и нормальный процент итогового удорожания, то беспокоиться нечего. К тому же при автокредите машина остается в залоге у банка и этот вид займов наряду с ипотечным кредитованием остается самым безопасным с точки зрения неплатежей», — объясняет он.
Тем более, резюмирует эксперт, многие банки, связанные с производителями, предлагают очень выгодные процентные ставки. «Конечно, зачастую получить кредит в своем „зарплатном“ банке под более низкий процент может быть выгодней, чем в банке, который „сидит“ на площадке у дилера. Однако если брать заем в так называемой кэптивной кредитной организации, связанной с производителем напрямую, то проценты могут быть ниже», — уверен эксперт.
На покупку автомобилей работает и другая тенденция. Сейчас срок эксплуатации новой машины первым водителем составляет около 3-4 лет, и он растет. Бюджетные иномарки до первой перепродажи держатся около 5 лет, наши марки — около 6 лет.
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