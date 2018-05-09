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Российские автовладельцы стали реже менять машины
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Российские автовладельцы стали реже менять машины 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Согласно отчета автоаналитиков «Автостата» за прошлый год, стало известно, что российские автолюбители существенно увеличили срок смены легковых машин.
Если начиная с 2008 года новый автомобиль приобретался многими автолюбителями один раз в три года. То теперь эта цифра подскочила аж на 21 месяц.
Прошлогодние данные свидетельствуют о том, что россияне стали менять машину раз на 4 года и девять месяцев.
По мнению автоэкспертов свою пагубную роль сыграло повышение стоимости новых машин. Плюс ко всему существенно подорожали запасные части и расходники. Это что касательно новых машин.
В среде подержанных автомобилей перемены наступаю чаще. Так средний показатель замены подержанных машин составляет один год. По истечении двух-трех лет меняют машину 10% автолюбителей.
Через три-четыре года 13% автовладельцев расстаются с автомобилем. А через четыре-пять лет 14% опрошенных готовы сменить автомобиль.
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