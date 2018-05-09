Российские автовладельцы стали реже менять машины

Согласно отчета автоаналитиков «Автостата» за прошлый год, стало известно, что российские автолюбители существенно увеличили срок смены легковых машин.

Если начиная с 2008 года новый автомобиль приобретался многими автолюбителями один раз в три года. То теперь эта цифра подскочила аж на 21 месяц.

Прошлогодние данные свидетельствуют о том, что россияне стали менять машину раз на 4 года и девять месяцев.

По мнению автоэкспертов свою пагубную роль сыграло повышение стоимости новых машин. Плюс ко всему существенно подорожали запасные части и расходники. Это что касательно новых машин.

В среде подержанных автомобилей перемены наступаю чаще. Так средний показатель замены подержанных машин составляет один год. По истечении двух-трех лет меняют машину 10% автолюбителей.

Через три-четыре года 13% автовладельцев расстаются с автомобилем. А через четыре-пять лет 14% опрошенных готовы сменить автомобиль.