ТОП-10 продаж автомобилей с АКПП в России

Согласно отчетов автоаналитиков «Автостата» за первый квартал текущего года было реализовано новых 203100 автомобилей с коробкой-автоматом. Это 55% от общего числа автомобилей, реализованных в указанном периоде.

Больше остальных реализовал продукции в обозначенном сегменте корейский автобренд KIA (39800 экз.). Второе место у другого корейского автобренда Hyundai . Было распродано 29000 экземпляров.

Третий в списке японский автобренд Toyota . Россияне приобрели 19400 экземпляров таких машин с АКПП. Немецкий автобренд Volkswagen занимает четвертую позицию.

Такие автомобили приобрели 14700 россиян. А на пятом месте японский автобренд Nissan . Его показатели реализации 11900 экземпляров.

В рейтинге учитывались все версии АКПП. В том числе и роботизированные коробки и вариаторы.