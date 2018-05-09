ТОП-10 продаж автомобилей с АКПП в России 

Согласно отчетов автоаналитиков «Автостата» за первый квартал текущего года было реализовано новых 203100 автомобилей с коробкой-автоматом. Это 55% от общего числа автомобилей, реализованных в указанном периоде.
Больше остальных реализовал продукции в обозначенном сегменте корейский автобренд KIA (39800 экз.). Второе место у другого корейского автобренда Hyundai. Было распродано 29000 экземпляров.
Третий в списке японский автобренд Toyota. Россияне приобрели 19400 экземпляров таких машин с АКПП. Немецкий автобренд Volkswagen занимает четвертую позицию.
Такие автомобили приобрели 14700 россиян. А на пятом месте японский автобренд Nissan. Его показатели реализации 11900 экземпляров.
Кроме вышеперечисленных автобрендов к десятке примкнули: Skoda (9800 экз.), Renault (8800 экз.), Ford (8500 экз.), Mitsubishi (8300 экз.), а также Mercedes-Benz (8200 экз.).
В рейтинге учитывались все версии АКПП. В том числе и роботизированные коробки и вариаторы.