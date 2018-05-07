В Красноярском крае ограничено движение на федеральных трассах

В Красноярском крае похолодало, весь день идет сильный мокрый снег, а в некоторых районах начался и настоящий зимний снегопад. Из-за этого на федеральных трассах ограничено движение транспорта.

В частности, на автодороге Р257 «Енисей» введены ограничения на проезд на перевале — участке трассы со 108-го до 125-го км в Балахтинском районе.

На дорогах сейчас работает специальная техника, трассы обрабатываются специальными материалами.

Водителей просят быть внимательными и осторожными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.