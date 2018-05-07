Ещё
В Красноярском крае ограничено движение на федеральных трассах
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Красноярском крае ограничено движение на федеральных трассах 

РИА «ФедералПресс» 41 минуту назад
Фото: ДорИнфо
В Красноярском крае похолодало, весь день идет сильный мокрый снег, а в некоторых районах начался и настоящий зимний снегопад. Из-за этого на федеральных трассах ограничено движение транспорта.
В частности, на автодороге Р257 «Енисей» введены ограничения на проезд на перевале — участке трассы со 108-го до 125-го км в Балахтинском районе.
На дорогах сейчас работает специальная техника, трассы обрабатываются специальными материалами.
Водителей просят быть внимательными и осторожными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В результате пожара в жилом доме в Москве пострадали два человека Массовое ДТП произошло в Приморье В Барнауле автобус на полном ходу протаранил киоск с фруктами. Есть пострадавшие
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД145
Путин впервые проехал на «Кортеже»1
«Крузак», который забыли на 6 лет2
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
Российские дороги станут уже2
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение