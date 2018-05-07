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Великобритания вводит самый жесткий запрет на автомобили
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Великобритания вводит самый жесткий запрет на автомобили 

Quto.ru 32 минуты назад
Фото: Quto.ru
Власти Великобритании определились со сроками запрета продаж неэкологичных автомобилей. С 2040 года в стране будут запрещены продажи новых легковых автомобилей с традиционными ДВС, гибридов и даже автомобилей, не способных проехать на электротяге менее 80 км.
Издание Autocar ссылается на реализацию проекта Road to Zero — «Дорога к нулю», который должен решить проблему загрязнения воздуха в Великобритании. Отметим, что на данный момент большая часть гибридных автомобилей, продающихся в стране, не способны преодолеть даже 50 км на электрической тяге.
Таким образом, по оценке экспертов, 99% автомобилей окажутся вне закона. Критики проекта отмечают, что правительство никак не регламентирует рост и развитие инфраструктуры, необходимой для повсеместного использования электромобилей. Читайте статью на QutoЧитайте также:ГАЗ и КамАЗ выпустят по 100 электробусов для МосквыДорожные полосы адекватно сузят по всей РоссииВидео: Инфернальный рык самодельного мотора V8 объемом всего 1,2 литра
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