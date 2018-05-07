Ростовская дума пока не отреагировала на нападение депутата на водителя

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая — РИА Новости . Комиссия городской думы Ростова-на-Дону решила пока не предлагать думе никаких мер реагирования на информацию, размещенную в СМИ относительно нападения депутата Игоря Амураля с пистолетом на водителя, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее источник «Ростовских Вестей» сообщил, что днем 15 марта в центре Ростова-на-Дону депутат Игорь Амураль разбил лобовое стекло проезжающего автомобиля и напал на водителя. По информации издания, он «приставил пистолет к голове водителя, угрожал убийством, при этом несколько раз нанес удары пистолетом по голове, грудной клетке потерпевшего», после чего скрылся с места происшествия.

По результатам проверки в возбуждении дела было отказано. Позже областной СК отменил данное постановление, была назначена дополнительная проверка. В понедельник комиссия гордумы провела заседание по данному вопросу.

"Принять к сведению информацию и до окончательного рассмотрения данного дела органами правоохранительными никаких мер реагирования не предлагать от имени комиссии гордуме", — подвел итог рассмотрения председатель комиссии Виталий Лазарев

В рамках обсуждения депутат Евгений Иванов обратил внимание присутствующих, что депутату Амуралю дважды пытались причинить умышленный вред здоровью.

"При этом он вел себя крайне порядочно и совестливо во всем этом конфликте", — сказал Иванов. Другой депутат добавил, что в этой ситуации они обязаны поддержать коллегу, а водитель иномарки должен ответить по закону.

Председатель гордумы — глава города Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина — при этом отметила, что Амураль имел право на ношение данного оружия, однако «нужно быть сдержаннее, чтобы потом не приходилось оправдываться». По ее информации Амураль в настоящее время находится в командировке, а 10 мая этот инцидент еще будет рассмотрен на заседании фракции "Единой России" уже с его участием. По данным представителя фракции, Амураль является сторонником партии.

Ранее сообщалось, что в объяснительной следствию Амураль сообщил, что водитель иномарки дважды совершал на него наезд. При этом он не угрожал и не бил его пистолетом, а лобовое стекло повредил случайно, падая от удара.