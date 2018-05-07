Из-за пенсии челябинка выбросила ослепшую мать на свалку

Молодая челябинка варварским способом избавилась от 59-летней матери, которая потеряла зрение и разучилась ориентироваться в пространстве и окружающей остановке.

С помощью сообщников (все еще не установленных) любящая дочь погрузила пожилую женщину в кузов грузовика, отвезла на городскую свалку в Металлургическом районе и оставила там. Что стало с пенсионеркой, до сих пор не известно, пишет пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

После этого преступница стала «нанимать» женщин, внешне похожих на ее мать. С декабря 2001 по июнь 2016 года они оформляли на мошенницу доверенности на получение пенсии. Таким образом челябинка заполучила почти 530 тысяч рублей.

Приговор женщине вынесли в Курчатовском районном суде. Ее признали виновной по статье «Мошенничество при получении выплат» и приговорили к четырем годам колонии-поселения со штрафом в размере 50 тысяч рублей.

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