В центре Самары водитель иномарки на тротуаре сбил двух пенсионеров

По факту случившегося ведется проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По данным областной полиции, пострадавшим оказали медицинскую помощь, после чего госпитализировали.

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