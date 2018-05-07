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В центре Самары водитель иномарки на тротуаре сбил двух пенсионеров
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В центре Самары водитель иномарки на тротуаре сбил двух пенсионеров 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
По данным областной полиции, пострадавшим оказали медицинскую помощь, после чего госпитализировали.
По факту случившегося ведется проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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