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Родственники погибшего под колесами поезда взыскали с РЖД 300 тыс. рублей
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Родственники погибшего под колесами поезда взыскали с РЖД 300 тыс. рублей 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Родственники мужчины, который умер под колесами поезда, взыскали с Российских железных дорог моральную компенсацию.
В Оренбургский райсуд с исковым заявлением обратились оренбуржцы в связи со смертью близкого человека и попросили взыскать в их пользу моральную компенсацию.
В ходе рассмотрения дела установлено, что мужчина попал под колеса поезда в городе Новый Уренгой, где работал. В результате произошедшего он погиб. Известно, что поезд — это источник повышенной опасности, а юридическое лицо, связанное с его работой, по закону обязано возместить причиненный опасным транспортным средством ущерб. Так как трагедия произошла не по вине потерпевшего, владелец источника повышенной опасности — РЖД — обязан выплатить денежную компенсацию.
По результатам рассмотрения дела суд постановил, что гибель близкого человека причинило родственникам нравственные страдания, и взыскал с ответчика в пользу истца в общей сложности 300 тыс. рублей.
На данный момент решение суда в силу еще не вступило.
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