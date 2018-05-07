Ещё
Назван срок начала открытой продажи машин проекта «Кортеж»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Назван срок начала открытой продажи машин проекта «Кортеж» 

Газета.Ru 14 часов назад
Фото: Газета.Ru
Автомобили проекта «Кортеж» появятся в открытой продаже с первого квартала 2019 года под брендом Aurus, говорится в сообщении Минпромторга, поступившем в "Газету.Ru".
"Продажи на российском и международном рынках автомобилей седан и лимузин начнутся уже в первом квартале 2019 года", — говорится в сообщении.
Представленное семейство автомобилей класса люкс будет презентовано широкой общественности в рамках Московского международного автомобильного салона — 2018.
Ранее президент России Владимир Путин отправился на церемонию инаугурации в Большой Кремлевский дворец на новом автомобиле проекта «Кортеж» в сопровождении полицейских на мотоциклах совершил короткую поездку к месту инаугурации в Большом Кремлевском дворце, где по красной дорожке взошел на трибуну.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию инаугурации.
Газета.Ru: последние новости
Синоптики сообщили о первой грозе в Петербурге В Грузии при ДТП с туристическим микроавтобусом погибли два человека и пострадали 17 В Бурятии жители перекрыли федеральную трассу после смертельного ДТП с ребенком
Комментарии  Ещё 26 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД170
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»74
В Россию массово завозят «бэушные» электромобили1
Как парковаться на тротуаре и не платить штрафы
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение