У большегруза лопнуло колесо, из-за чего машина угодила в кювет

Сегодня вечером, 7 мая, на трассе Р-256 по дороге из Новосибирска в Барнаул у грузовика Скания лопнуло колесо, после чего автомобиль слетел в кювет и увез в грязи. Об этом сообщает группа «Инцидент. Новосибирск».

Происшествие произошло сегодня, 7 мая. На пути следования из Новосибирска в Барнаул на 73 километре федеральной трассы у фуры марки «Скания» лопнуло колесо. Об этом расказали очевидцы произошедшего в группе. Фура слетела в кювет и застряла в огромной грязевой луже.

К счастью, в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.

Пользователи в интернете предполагают, что ЧП произошло из-за того, что работодатель сэкономил деньги на резине. Другие комментаторы считают, что у автовладельца был явный перегруз, который повлек за собой происшествие.