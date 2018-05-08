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Пензенцы обсуждают утреннее ДТП с участием ВАЗа и мотоцикла
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Пензенцы обсуждают утреннее ДТП с участием ВАЗа и мотоцикла 

PNZdrive 42 минуты назад
Фото: PNZdrive
Утром 8 мая в микрорайоне ГПЗ-24 в Пензе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Фото с места аварии один из очевидцев разместил в группе «Пенза Live» в социальной сети «ВКонтакте». Мотоциклист и водитель вазовской «девятки» не разъехались на участке улице Измайлова.
«У детской железной дороги. На пустом месте», — прокомментировал снимок автор.
Официальных комментариев по данному факту пока не поступало. В обстоятельствах утреннего ДТП разбираются сотрудники пензенской Госавтоинспекции.
Подписчики паблика отметили, что авария у ДЖД открывает сезон ДТП с участием мотоциклистов.
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