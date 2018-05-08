Пензенцы обсуждают утреннее ДТП с участием ВАЗа и мотоцикла

Утром 8 мая в микрорайоне ГПЗ-24 в Пензе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Фото с места аварии один из очевидцев разместил в группе «Пенза Live» в социальной сети «ВКонтакте». Мотоциклист и водитель вазовской «девятки» не разъехались на участке улице Измайлова.

«У детской железной дороги. На пустом месте», — прокомментировал снимок автор.

Официальных комментариев по данному факту пока не поступало. В обстоятельствах утреннего ДТП разбираются сотрудники пензенской Госавтоинспекции

Подписчики паблика отметили, что авария у ДЖД открывает сезон ДТП с участием мотоциклистов.