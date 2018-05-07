Обиженный москвич поссорился с матерью и поджег ее

Вечером 6 мая в полицию поступило сообщение о нанесении телесных повреждений. Звонивший рассказал, что 66‐летняя москвичка получила травмы в ходе бытового конфликта в столичном районе Отрадное, рассказал «360» источник в правоохранительных органах

Как удалось выяснить правоохранителям, 29-летний мужчина повздорил со своей матерью. В ходе разгоревшегося бытового конфликта он выхватил зажигалку и поджег на одежду родственницы.

Ткань моментально загорелась. И, хотя огонь удалось сбить почти сразу, женщина все равно получила ожоги. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предложили госпитализацию, но от помощи врачей женщина отказалась. Также пострадавшая не посчитала необходимым обращаться к правоохранителям с официальным заявлением против сына.

Жители столицы во время майских праздников не поделили мангал общего пользования. В результате 44‐летняя женщина получила ожоги лица и рук. Молодой человек облил женщину воспламеняющейся жидкостью и поджег.