Ещё
Обиженный москвич поссорился с матерью и поджег ее
Далее:
Читайте также:
Ещё

Обиженный москвич поссорился с матерью и поджег ее 

360tv.ru 41 минуту назад
Вечером 6 мая в полицию поступило сообщение о нанесении телесных повреждений. Звонивший рассказал, что 66‐летняя москвичка получила травмы в ходе бытового конфликта в столичном районе Отрадное, рассказал «360» источник в правоохранительных органах.
Как удалось выяснить правоохранителям, 29-летний мужчина повздорил со своей матерью. В ходе разгоревшегося бытового конфликта он выхватил зажигалку и поджег на одежду родственницы.
Ткань моментально загорелась. И, хотя огонь удалось сбить почти сразу, женщина все равно получила ожоги. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предложили госпитализацию, но от помощи врачей женщина отказалась. Также пострадавшая не посчитала необходимым обращаться к правоохранителям с официальным заявлением против сына.
Жители столицы во время майских праздников не поделили мангал общего пользования. В результате 44‐летняя женщина получила ожоги лица и рук. Молодой человек облил женщину воспламеняющейся жидкостью и поджег.
360tv.ru: последние новости
Микроавтобус с туристами перевернулся на трассе в Грузии Полиция задержала водителя после погони в Москве Вологодских школьников госпитализированы с кишечной инфекцией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД145
Путин впервые проехал на «Кортеже»1
«Крузак», который забыли на 6 лет2
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
Российские дороги станут уже2
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение