В Перми в ДТП пострадали два ребёнка

В Перми участились случаи ДТП, в которых травмы получают дети. 7 мая в краевой столице произошли сразу два происшествия, где пострадали несовершеннолетние. Они получили травмы различной степени тяжести.

Первая авария случилась утром около 7.30 в Индустриальном районе. Как рассказали в городском УГИБДД , в районе дома № 3 на улице Композитора Глинки во дворе ехал автомобиль Toyota Camry. Сидевшая за рулём иномарки женщина, по предварительным данным, при выезде на дорогу с прилегающей территории не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с автомобилем Lada X Ray.

«После чего произошло столкновение ещё с двумя автомобилями — Toyota Camry и Ford Focus . В результате аварии пострадали трое участников ДТП, в том числе шестилетний пассажир автомобиля Ford Focus. Ребёнок находился на заднем сидении в автокресле, что значительно снизило степень вреда здоровью», — отметили в УГИБДД по Перми.

Второе ДТП с участием ребёнка произошло вечером в 17.15 в Мотовилихинском районе.