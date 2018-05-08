В Перми в ДТП пострадали два ребёнка 

В Перми участились случаи ДТП, в которых травмы получают дети. 7 мая в краевой столице произошли сразу два происшествия, где пострадали несовершеннолетние. Они получили травмы различной степени тяжести.
Первая авария случилась утром около 7.30 в Индустриальном районе. Как рассказали в городском УГИБДД, в районе дома № 3 на улице Композитора Глинки во дворе ехал автомобиль Toyota Camry. Сидевшая за рулём иномарки женщина, по предварительным данным, при выезде на дорогу с прилегающей территории не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с автомобилем Lada X Ray.
«После чего произошло столкновение ещё с двумя автомобилями — Toyota Camry и Ford Focus. В результате аварии пострадали трое участников ДТП, в том числе шестилетний пассажир автомобиля Ford Focus. Ребёнок находился на заднем сидении в автокресле, что значительно снизило степень вреда здоровью», — отметили в УГИБДД по Перми.
Второе ДТП с участием ребёнка произошло вечером в 17.15 в Мотовилихинском районе.
«По улице Дружбы двигался автомобиль Opel Astra, водитель которого в районе дома на улице Крупской, 41 на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на восьмилетнюю девочку. Установлено, что ребёнка сопровождала мама, но она шла впереди и закончила переход раньше дочки», — рассказали в городском УГИБДД.