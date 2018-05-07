За неделю в Перми в ДТП пострадали трое несовершеннолетних велосипедистов

ГИБДД по Перми рассказали, что два из трёх ДТП произошли в Кировском районе краевого центра.

На улице Сокольская, при повороте на 1-й Боцманский переулок водитель автомобиля Nissan Qashqai сбил 8-летнего мальчика, который ехал на велосипеде. Ребёнок двигался по 1— му Боцманскому переулку. Через несколько дней с дворового проезда дома № 37 по ул. Ласьвинская двигался автомобиль Toyota Corolla. Напротив этого дома водитель сбил 10-летнюю девочку, ехавшую на велосипеде. По предварительным данным, школьница переезжала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

5 мая в Индустриальном районе по ул. Промышленной, двигался автомобиль Renault Duster . В районе дома № 111 водитель сбила 16-летнего подростка. Школьник, по предварительным данным, двигался впереди в попутном направлении по правому краю проезжей части и выполнял маневр разворота.

Все несовершеннолетние получили различные травмы. По фактам ДТП проводят проверки.

«Статистика ДТП прошлых лет говорит о том, что в аварийные ситуации чаще всего попадают юные велосипедисты, которые совершают опасные маневры, на скорости переезжают дорогу по пешеходному переходу, вместо того, чтобы сойти с велосипеда и, не торопясь, перевести его рядом. Некоторые необдуманно совершают маневры поворота или перестроения перед близко движущимся транспортом, а также неожиданно выезжают с прилегающей территории на главную автодорогу, не убедившись в своей безопасности», — пояснили в ГИБДД.