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За неделю в Перми в ДТП пострадали трое несовершеннолетних велосипедистов
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За неделю в Перми в ДТП пострадали трое несовершеннолетних велосипедистов 

АиФ Пермь 34 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
В ГИБДД по Перми рассказали, что два из трёх ДТП произошли в Кировском районе краевого центра.
На улице Сокольская, при повороте на 1-й Боцманский переулок водитель автомобиля Nissan Qashqai сбил 8-летнего мальчика, который ехал на велосипеде. Ребёнок двигался по 1— му Боцманскому переулку. Через несколько дней с дворового проезда дома № 37 по ул. Ласьвинская двигался автомобиль Toyota Corolla. Напротив этого дома водитель сбил 10-летнюю девочку, ехавшую на велосипеде. По предварительным данным, школьница переезжала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
5 мая в Индустриальном районе по ул. Промышленной, двигался автомобиль Renault Duster. В районе дома № 111 водитель сбила 16-летнего подростка. Школьник, по предварительным данным, двигался впереди в попутном направлении по правому краю проезжей части и выполнял маневр разворота.
Все несовершеннолетние получили различные травмы. По фактам ДТП проводят проверки.
«Статистика ДТП прошлых лет говорит о том, что в аварийные ситуации чаще всего попадают юные велосипедисты, которые совершают опасные маневры, на скорости переезжают дорогу по пешеходному переходу, вместо того, чтобы сойти с велосипеда и, не торопясь, перевести его рядом. Некоторые необдуманно совершают маневры поворота или перестроения перед близко движущимся транспортом, а также неожиданно выезжают с прилегающей территории на главную автодорогу, не убедившись в своей безопасности», — пояснили в ГИБДД.
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