На двух «зебрах» на северо-востоке Москвы появились граффити для безопасности

Сотрудниками столичной ГИБДД на постоянной основе проводятся работы по снижению ДТП в городе. Об этом сообщил руководитель ГКУ «Центр организации дорожного движения» Вадим Юрьев.

Теперь пешеходных переходах Москвы можно увидеть предупреждающие граффити. В СВАО есть две такие улицы. Граффити на них напоминают о правилах пересечения дороги: «Возьмите ребенка за руку», «Посмотрите по сторонам», «Снимите наушники». Надписи у пешеходных переходов должны привлечь внимание и заставить задуматься о безопасном пересечении дороги.

В СВАО улицы с «говорящими зебрами» находятся на ул. Отрадная, д. 1 и ул. Широкая, д. 8. Столичный Центр организации дорожного движения совместно с Управлением ГИБДД провели также и просветительскую акцию: распространили более тысячи наглядных материалов с правилами перехода дороги.