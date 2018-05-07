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На двух «зебрах» на северо-востоке Москвы появились граффити для безопасности
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На двух «зебрах» на северо-востоке Москвы появились граффити для безопасности 

Управа Останкинского района 53 минуты назад
Фото: Управа Останкинского района
Сотрудниками столичной ГИБДД на постоянной основе проводятся работы по снижению ДТП в городе. Об этом сообщил руководитель ГКУ «Центр организации дорожного движения» Вадим Юрьев.
Теперь пешеходных переходах Москвы можно увидеть предупреждающие граффити. В СВАО есть две такие улицы. Граффити на них напоминают о правилах пересечения дороги: «Возьмите ребенка за руку», «Посмотрите по сторонам», «Снимите наушники». Надписи у пешеходных переходов должны привлечь внимание и заставить задуматься о безопасном пересечении дороги.
В СВАО улицы с «говорящими зебрами» находятся на ул. Отрадная, д. 1 и ул. Широкая, д. 8. Столичный Центр организации дорожного движения совместно с Управлением ГИБДД провели также и просветительскую акцию: распространили более тысячи наглядных материалов с правилами перехода дороги.
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