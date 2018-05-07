В Ижевске сбили 8-летнего велосипедиста

Ижевск. Удмуртия. 8-летнего велосипедиста сбили в Ижевске. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

ДТП произошло в субботу, 5 мая, около 16:14 напротив дома №124 по улице Воровского. Водитель « Рено » — мужчина, 1975 года рождения — выезжал с прилегающей территории и наехал на школьника. В результате чего мальчик получил травмы.