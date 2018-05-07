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В Ижевске сбили 8-летнего велосипедиста
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В Ижевске сбили 8-летнего велосипедиста 

ИА «Сусанин» 33 минуты назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. 8-летнего велосипедиста сбили в Ижевске. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.
ДТП произошло в субботу, 5 мая, около 16:14 напротив дома №124 по улице Воровского. Водитель «Рено» — мужчина, 1975 года рождения — выезжал с прилегающей территории и наехал на школьника. В результате чего мальчик получил травмы.
Госавтоинспекция напоминает, что в соответствие с пунктом 8.3 правил дорожного движения России, при выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней, а при съезде с дороги — пешеходам и велосипедистам, путь движения которых он пересекает.
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