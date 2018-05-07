В Калиниграде возбудили дело против рыбака, в чьей машине утонул приятель

В Калининграде возбудили уголовное дело против пенсионера, чья машина в феврале этого года провалилась под лед Куршского залива, утянув за собой его приятеля. Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности, сообщает региональное управление следственного комитета

Напомним, 25 февраля трое мужчин отправились на рыбалку. По льду они отъехали от берега на 9,5 км, когда внезапно машина начала погружаться в воду. Водитель и еще один мужчина выбрались, а их 53-летний приятель, сидевший позади, остался внутри.

Как посчитали следователи, выезжая на машине на лёд, водитель не предвидел, что авто может пойти под лед.

«Но при необходимой внимательности и предусмотрительности, он должен был и мог предвидеть наступление общественно опасных последствий», — отметили в СК.

Следователям уще нужно будет допросить свидетелей и установить все обстоятельства произошедшего.